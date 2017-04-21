一朗能否打到50歲 史耐德:不是難事但要有球隊要
日籍打者鈴木一朗，昨日在西雅圖水手塞費柯球場轟出全壘打，曾與他共事過的中信兄弟總教練史耐德也感到興奮開心，他也說到，以鈴木一朗的身體狀況，要打到50歲不是難事，但當時要有球隊要他。
鈴木一朗在水手時期，史耐德剛好也是水手2A的打擊教練，兩人曾在春訓時見面過，也讓史耐德對亞洲選手留下印象，他指出，鈴木一朗是頂尖的選手，不管是在跑壘、臂力，還是速度都是最好的，也是工作態度非常棒的球員。
談到球員可以打這麼久，需要有什麼特質，史耐德回應，這些球員，包含鈴木一朗還有陣中的彭政閔，他們都相當聰明，擁有豐富的經驗，必且解讀比賽的能力很好，讓他們知道自己該做什麼。
至於之前鈴木一朗曾表明說要打到50歲，史耐德說，他的身體狀況一直維持得很好，要打到50歲並不是難事，就看有沒有球隊要他，而且還有7年的時間，變數也很大。
(中時電子報)
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