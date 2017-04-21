《黑澀會》薔薔幾近全裸挺大麻合法：不能當井底之蛙

薔薔支持大麻合法化。(取自薔薔臉書)

薔薔不只挺大麻合法，還附上一張幾近全裸的辣照送福利。(取自薔薔臉書)

昨日是世界國際大麻日，前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）就在臉書PO文力挺大麻合法化，更附上一張幾近全裸的性感美照寫下，「畢竟世界很大，我們絕對不能畫地自限當一隻井底之蛙。」

薔薔昨日PO文表達支持大麻合法決心，認為酒精造成意外、酒駕問題層出不窮，但大家卻能接受，「大麻在意外事故中是最低 出自於天然，卻被歸類於毒品？」又稱大麻在很多國家被陸續合法，原因就是越來越多醫學研究顯示，醫用大麻可以可以緩解神經陣痛，也有助於睡眠。

薔薔表示每件事沒有一定對錯，放寬心胸才能看更高更遠，「畢竟世界很大，我們絕對不能畫地自限當一隻井底之蛙」。薔薔一席話引來網友正反兩極意見，支持者稱「一堆井底之蛙在反對大麻，卻抽著菸、喝著酒」、「人們對於不了解的事物，如同女巫般感到恐懼」，反對者則開酸「妳po文之前，應該有呼大麻吧」。

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(中時電子報)