抽中1號 洪秀柱：天註定、好彩頭

洪秀柱抽中1號，讓她豎起大拇指強調這是好彩頭。（黃力勉攝）

國民黨主席選舉21日舉辦號次抽籤，現任黨主席洪秀柱抽中1號，洪秀柱強調，抽中1號是好彩頭，尤其她們最晚報到，抽人家抽剩的還能抽中1號，是天註定，也象徵在主席選舉中能一馬當先、一柱擎天。

洪秀柱今天下午到台東參加3場活動，包括與退伍軍人、退休公務員座談等，談到號次抽籤時她笑著說，平常活動拍照，總是會豎起大拇指比「讚」拍照，這次也真的抽到1號，是天註定的號次，也是個好彩頭。

(中時)