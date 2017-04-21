虐殺毒友遭押蛇蠍女 閱「男」無數

桃檢今會同法醫相驗慘遭謀財殺害棄屍的吳男，吳姐帶著口罩不發一語。(蔡依珍攝)

竺姓女子涉嫌謀財殺害毒友棄屍山區，辦案小組透露竺女有個黑道親戚，宛如「黑幫小公主」，她又善用毒和色，閱「男」無數，祖產豐的吳姓死者也成她下手目標，桃檢今會同法醫相驗發現死者全身多處骨折，連脊椎都斷掉，將待周一解剖釐清死因。

45歲竺姓女子和47歲丁姓男子涉嫌虐死吳姓毒友棄屍復興山區，昨凌晨雙雙遭收押禁見，辦案人員查出，竺女有個天道盟大老親戚，在地方宛如「大姐頭」，身邊不乏小弟，加上喜怒無常、情緒起伏大，死者和共犯都很怕她。

據了解，竺女離婚又再婚，但現任丈夫在監服刑，「獨守空閨」的竺女男女關係複雜，閱「男」無數，「逗陣」的男人從老人到少年都有，遭解送時還會指定屬意的猛警，裝小女孩嬌嗲：「我要那個人幫我上銬！」

檢警指出，竺女和吳男因毒結識，獲悉他有房有地，以美色、毒品雙管齊下，不時穿很少「色誘」，吸引吳跳入圈套，把祖厝過戶給她，加上死者姐姐直指「無業的竺女還另外得手好幾件」，不排除她藉此大賺不義之財，但竺女只坦承和吳男有財務糾紛，矢口否認殺人棄屍。

桃園地檢署檢察官吳宗憲今會同法醫，相驗慘遭謀財殺害棄屍的吳男，發現他全身多處骨折，連脊椎都斷掉，但究竟是生前遭凌虐、抑或埋屍踩踏受損，將待周一解剖釐清，並將持續追查比對凌虐現場和涉案人等供詞，釐清死因和共犯間的關係。

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(中時)