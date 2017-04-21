莒光新城拜票 吳敦義要國民黨贏回來

國民黨主席參選人吳敦義下午到台中市北區莒光新城拜票與社區民眾大合照。（張妍溱攝）

國民黨主席參選人吳敦義（右）與社區民眾互動現場高唱中華民國頌。（張妍溱攝）

國民黨黨主席參選人吳敦義今天下午參加台中市北區莒光新城「與吳敦義有約團結大會」，他表示，身為「40年忠貞的國民黨員」，從未變節，懇請是黨員的鄉親惠賜黨主席選舉神聖一票；2年前為國民黨主席洪秀柱豎立「一柱勤天」精神立碑改為「扭轉乾坤」重新揭牌，吳與現場近500位社區居民一同高唱中華民國頌。

「重新贏回政權！」吳敦義拉著熱情民眾大合唱「中華民國頌」上台致詞強調，自己已準備好了，民進黨執政已逐漸失去民心、此時國民黨要發憤圖強，做在野黨的尊嚴，他曾歷經在野黨打勝仗成為執政黨的國民黨秘書長，請鄉親將責任交給他，為國民黨「做牛做馬都甘願」，誓言帶領國民黨贏回尊嚴與光榮。

吳接受媒體詢問，世界衛生大會（WHA）只剩1個多月時間，台灣至今仍未收到大會發出的邀請函，吳敦義表示，兩岸的關係很特別，過去前總統馬英九任內八年，是依據一中各表的九二共識，兩岸堅持一個中國原則，但對於它的涵義，雙方同意以口頭聲明方式做不同表述，這是一中各表九二共識的依據。

他提到，蔡政府要拿出「錦囊妙計」，可以繞過一中各表的九二共識，打開兩岸僵局，否則對中華民國在國際處境與兩岸和平發展將有傷害，出席國際組織會議難上加難。

(中時)