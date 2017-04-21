莒光新城拜票 吳敦義要國民黨贏回來
國民黨黨主席參選人吳敦義今天下午參加台中市北區莒光新城「與吳敦義有約團結大會」，他表示，身為「40年忠貞的國民黨員」，從未變節，懇請是黨員的鄉親惠賜黨主席選舉神聖一票；2年前為國民黨主席洪秀柱豎立「一柱勤天」精神立碑改為「扭轉乾坤」重新揭牌，吳與現場近500位社區居民一同高唱中華民國頌。
「重新贏回政權！」吳敦義拉著熱情民眾大合唱「中華民國頌」上台致詞強調，自己已準備好了，民進黨執政已逐漸失去民心、此時國民黨要發憤圖強，做在野黨的尊嚴，他曾歷經在野黨打勝仗成為執政黨的國民黨秘書長，請鄉親將責任交給他，為國民黨「做牛做馬都甘願」，誓言帶領國民黨贏回尊嚴與光榮。
吳接受媒體詢問，世界衛生大會（WHA）只剩1個多月時間，台灣至今仍未收到大會發出的邀請函，吳敦義表示，兩岸的關係很特別，過去前總統馬英九任內八年，是依據一中各表的九二共識，兩岸堅持一個中國原則，但對於它的涵義，雙方同意以口頭聲明方式做不同表述，這是一中各表九二共識的依據。
他提到，蔡政府要拿出「錦囊妙計」，可以繞過一中各表的九二共識，打開兩岸僵局，否則對中華民國在國際處境與兩岸和平發展將有傷害，出席國際組織會議難上加難。
(中時)
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