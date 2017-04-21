檢警林務局建立聯繫平台 共同打擊山老鼠
橋頭地檢署為維護國家重要森林資源，避免因盜伐破壞國土保育，今（21）日邀集轄區高雄市政府警察局六龜分局、林務局屏東林區管理處，召開山林保護檢警林聯繫會議，擬定各項查緝策略，聯手打擊山老鼠集團，盼有效遏止盜伐破壞山林。
為嘉許六龜分局茂林分駐所106年3月27日執行路檢勤務，奮勇攔阻廂型貨車，破獲蕭姓嫌犯盜伐紅檜樹木，會中也頒發榮譽狀及致贈茶葉，表達肯定與嘉勉。
檢察長王俊力指出，近期有發現山老鼠僱用非法外勞盜伐案例，顯示不法集團為了盜伐無所不用其極；若發現盜伐跡證，即應展開積極查緝，向上溯源，將不法集團一網打盡，同時建立檢、警、林務機關橫向聯繫跨域合作平台，以凝聚各單位查緝能量，有效打擊破壞國土犯罪。
王俊力表示，美麗家園需全民共同維護，盜伐山林不僅使珍貴林木流失，更嚴重破壞山區水土保持，對民眾生命財產安全造成莫大傷害，經查獲，依森林法第50條、第52條規定，盜伐林木可處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。
盜伐具高經濟或生態價值貴重樹種，加重其刑二分之一，最重可判處10年6月有期徒刑，併科贓額10倍以上20倍以下罰金，並沒收犯案工具，不肖人士切勿以身試法。民眾若發現盜林情事，請勇於向檢、警、林務單位檢舉，將嚴加追緝偵辦，讓山老鼠無所遁形。
(中時)
關鍵字：山老鼠、山林保護檢警林聯繫會議、盜伐
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