詐騙集團持銀聯卡盜刷 違停遭警方逮正著
台中市警局保安大隊第一中隊查獲詐騙集團涉嫌持中國銀聯卡到銀樓盜刷購買159萬6千元的黃金金飾，再拿著金飾隨機找銀樓轉售換成現金，改變以往派車手到提款機提錢，降低風險，林姓等3名嫌犯盜刷「人生勝利組」、「圓滿人生對戒」，想從魯蛇升級人生勝利組但準備變賣分贓時卻被警方查獲。
警方表示，有詐欺、傷害、公危前科30歲劉姓駕駛違停遭警方上前盤查，車上有背信、違反著作權法前科的40歲張男及毒品、偽造文書、妨害自由前科45歲林男，3人看見員警緊張抱著包包，警方在張身上查獲2張中國銀聯卡及1張韓國的信用卡並起出紅色珠寶盒內裝有30萬元在林、劉身上起出6萬及17萬元共50多萬元。
保安中隊長黃欽洲指出，3名男子相當狡猾一度謊稱是作網拍生意的，卻在劉嫌包包內起出隨身碟，裡面很多筆中國人民銀聯卡個資；目前全面查緝車手讓詐騙集團察覺到提款機提款有風險，改變方式直接刷卡買黃金變賣得手現金且馬上買馬上賣類似洗錢新形態犯罪方式。
(中時)
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