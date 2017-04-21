73歲嬤竹山旅遊失蹤 警消民地毯式搜索找回

李姓阿嬤在警消及熱心民眾地毯式搜索後平安找到。(沈揮勝翻攝)

73歲李姓阿嬷被找到後人無礙，但仍送醫觀察。(沈揮勝翻攝)

來自台中梧棲的73歲李姓阿嬷，20日跟團前往竹山桶頭里桶頭吊橋附近旅遊，因年齡較長在路旁休息沒跟上團隊、也沒上遊覽車，南投縣消防局獲報，動員消防、義消、民間救難團體，與派出所員警及里民熱心人士，實施地毯式搜尋。

搜救隊伍一一排除附近可疑墜落地，桶頭吊橋攔河堰及鄰近步道，在今天21日上午11點，於距離停車場反方向約2公里之茶園邊坡處找到人，除受驚嚇外，身體無明顯外傷，後由鹿谷消防分隊送至竹山秀傳醫院就醫，完成救援任務。

竹山鎮長黃丹怡高度關心，嘉勉警消人員、里長及里民夜以繼日的協助尋找失蹤的阿嬤，更深獲家屬的好評，也提醒家中有年長的長輩出遊一定要多加注意安全。

(中時)