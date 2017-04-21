金點新秀設計獎 高雄第一科大入圍率逾8成
國立高雄第一科大創新設計工程系，首屆畢業生作品，在2017金點新秀設計獎中，19件參賽共計15件入圍；有一款改良魚雷浮標變身救生板，成為水上救援利器，還有單手收桌的便利設計，幫助攤販打烊快速又輕鬆，入圍年度最佳產品設計，被看好有量產潛力。
系主任張祥唐指出，第一科大最晚成立創設系，起步雖慢，3年多來，學生作品獲得多項國內外設計大獎肯定，創意、設計實力逐漸嶄露頭角，今年首屆畢業生參加金點新秀設計獎競賽，超過8成作品進入決賽。
其中，謝書涵設計的雅痞旅用理容組，專為男士所設計，同時入圍最佳設計獎和贊助特別獎。她說，愈來愈多商務人士，重視美容保養和隨身裝備的品味，外觀造型強調輕量化與時尚感，還兼顧環保，把牙刷、刮鬍刀做替換式刷頭，減少一次性耗材的浪費。
領有水上救生協會救生員執照的吳峻豪，與同學黃琳智、陳亭妤設計「NOAH諾亞救生板」也深受評審青睞，這款設計概念改良傳統的魚雷浮標，當發生突發狀況，內藏馬達的救生板可快速救溺，把握黃金時間救援。
羅乙玲、劉家瑜單手收桌的設計，幫助攤販快速打烊，被看好產品設計具量產潛力。決賽5月19日至22日在台北世貿舉行。
(中時)
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