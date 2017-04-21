各隊牛棚零食包出動 兄弟洪宸宇背上多啦A夢

洪宸宇背起零食包，直呼背帶太短。(周鎮宇攝)

洪宸宇背出多啦A夢的小包包，裡面裝滿牛棚投手群愛的零食。(周鎮宇攝)

日前統一獅王鏡銘背著小羊零食包，受到大家矚目，中信兄弟洪宸宇今也背出印有多啦A夢圖案的小背包，他說：「是鴻文學長給我的，裡面裝著牛棚投手群愛吃的瓜子、口香糖與巧克力。」

統一獅王鏡銘開季後去牛棚時，背著女兒的綿羊背包，裡面裝著牛棚投手吃的零食，這個可愛背包風潮也傳進兄弟投手群中，終結者陳鴻文特地到賣場挑包包，他還表示，原本想選美少女戰士的，可惜沒找到。

洪宸宇首日背上後，卻直呼背帶太短，用到最長了背起來還是很緊，他還開玩笑表示，可能會先把零食都吃光，可以減輕背包重量。

(中時電子報)