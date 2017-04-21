台9線5車撞成一團 6人受傷

5台車撞成一團，共有6人受傷送醫。(黃力勉翻攝)

台九線鹿野鄉瑞豐段今天下午發生一起連環車禍，一輛中型貨車疑似未注意紅綠燈號誌，撞上前方停等紅綠燈的車輛，造成5車撞成一團，其中小客車及休旅車車體受損嚴重，車禍造成6人受傷，所幸僅有輕傷並無大礙。

中型貨車撞上的車輛分別是休旅車、小客車、箱型車及遊覽車，中間3台車車體受損最嚴重，包括小客車、休旅車駕駛，還有箱型車4人送醫，所幸傷勢都沒有大礙，遊覽車上的乘客則都沒有受傷。

肇事的貨車駕駛對於事發過程不願多提，僅強調交由警方調查。警方表示所有駕駛都沒有酒駕，詳細肇事原因則需進一步釐清。

(中時)