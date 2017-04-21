台灣最後3位慰安婦之一蓮花阿嬤逝 馬英九FB緬懷

2016年3月8日，婦女救援基金會成立的「阿嬤家：和平與女性人權館」揭牌儀式，蓮花阿嬤應邀出席。(翻自馬英九臉書)

2016年3月8日，婦女救援基金會成立的「阿嬤家：和平與女性人權館」揭牌儀式，蓮花阿嬤應邀出席。(翻自馬英九臉書)

2016年3月8日，婦女救援基金會成立的「阿嬤家：和平與女性人權館」。(翻自馬英九臉書)

台灣最後3位慰安婦倖存者之一的許陳蓮花，昨(20)日晚間8時因腸道破裂感染逝世，享壽92歲。前總統馬英九今天晚間在臉書上哀悼，強調會繼續批判日本軍閥的殘暴與日本政府的顢頇，因為這是人道與人權的大是大非問題。」

許陳蓮花被稱呼為「蓮花阿嬤」，她於1924年出生於汐止，從小就在工廠當女工，19歲時被日本人以「看護婦」的名義半騙半強迫地帶往菲律賓，成為軍事性奴隸。

馬英九指出，在2014年4月17日，中日馬關條約簽訂、臺灣割讓日本119週年的日子，他邀請蓮花阿嬤與屏東的小桃阿嬤一起來總統府餐敘。因為馬關條約就是羞辱、殘害慘慰安婦的根源。在婦援會執行長康淑華陪同下，臺灣慰安婦進入總統府參加午宴，讓這些臺灣的阿嬤真正感受國家元首對她們坎坷一生的關懷。

馬英九提到，每次看到阿嬤們，就會想到先母。他提到「她們都生長在戰亂的年代，但母親很幸運能在長沙女中畢業後到大後方的重慶念大學。雖然常要躲日機的轟炸，畢竟沒有被騙或被擄去做慰安婦。」

馬英九表示，他始終以照顧媽媽的心情來照顧阿嬤們，就是因為這種將心比心的感受，去年12月在東吳大學的國際法講座，就是以慰安婦做主題，也提到蓮花阿嬤的故事，並播出飽受好評的紀錄片「蘆葦之歌」的片段，其中就有她的畫面。

馬英九說，他會永遠懷念蓮花阿嬤的真誠與勇敢，繼續批判日本軍閥的殘暴與顢頇，因為這是人權與人道的大是大非問題，遺忘與迴避。最後，他說道「永別了，蓮花阿嬤，祝您一路好走。」

(中時)