戴奧辛雞蛋流入新北蛋盤商 已封存756公斤

衛生局稽查人員前往意昌蛋行倉庫稽查。（譚宇哲攝）

意昌蛋行倉庫已將鐵門拉下。（譚宇哲攝）

意昌蛋行平時主要供應雜貨店與早餐店，未與連鎖超市、量販店合作。（譚宇哲攝）

新北市衛生局今日下午接獲食品藥物署通知，蘆洲區意昌蛋行曾與驗出戴奧辛雞蛋的下游廠商進貨，衛生局已通知蛋行預防性下架，截至今晚7時30分，共計封存756公斤疑似受戴奧辛汙染之雞蛋，將持續追查下游廠商。意昌蛋行表示，平時主要供應雜貨店與早餐店，未與連鎖超市、量販店合作。

衛生局稽查人員傍晚6時許抵達位於蘆洲民族路的意昌蛋行倉庫稽查。意昌蛋行表示，店內雞蛋進口自彰化，平時主要供應一般雜貨店與早餐店，並無與連鎖超市、量販店合作，後續將配合衛生局稽查，封存問題雞蛋。

食品藥物管理科長劉君豪表示，以本次事件，每日吃10顆雞蛋，仍低於世界衛生組織每日公斤1至4皮克建議量，民眾無須擔心，呼籲食品業者若有使用該蛋行的雞蛋，應於4月22下午3時前完成下架，否則依《食品安全衛生管理法》可處3至300萬元罰鍰。

(中時)