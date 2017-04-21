鋒面大雨影響 桃猿、兄弟之戰延至明日

桃園棒球場因大雨今晚中信兄弟與桃猿之戰確定延賽。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿與中信兄弟，今在桃園棒球場交手，賽前兩小時就下起大雨，不過場地整理後延後30分鐘，下午六點55分繼續開打，不過比賽才進行半局，又下起大雨，最後確定延賽，明日將舉行雙重戰。

今受到鋒面影響，桃園棒球場下午就下起大雨，不過開打前雨勢漸緩，在場地整理過後，繼續開打，桃猿先發投手林樺慶，開局面對三個人次投出3上3下，但換局時就下起大雨，也確定延賽。

也因比賽未打滿一局，延賽將重新開打，將在明(22)日下午13點05分。

(中時電子報)