微整形要完美 先顧好黃金三角

愛美是人的天性，微整要注意安全(達志)

微整形，最重要的是甚麼？答案不是效果，而是安全。想要又美又安全，醫師提醒，黃金三角，很重要。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療美容醫學中心主任邱品齊表示，做微整形，任何部位都可能產生風險，其中又以眉心至鼻翼兩側的三角地帶，風險最高；這裡血管分布密集，一旦填充物壓迫血管，甚至直接打進血管，就可能引發危險。

邱品齊指出，這個地帶就是所謂微整需求「黃金三角」，也是最需要留意的部位。有人填補玻尿酸，希望皮膚光滑飽滿；有人在眉間打肉毒桿菌素，想要去除皺眉紋；有人注射晶亮瓷，好讓臉部更立體，但如果一個不小心，稍微出個錯，就可能終生後悔。

微整形，注意黃金三角(達志)

走在台北街頭，到處都是讓人變美的診所，加上韓流來襲，醫美削價競爭搶客，無論玻尿酸、晶亮瓷、肉毒桿菌素，早已是許多人變美麗的家常便飯，但醫療糾紛也沒少過。醫師提醒，微整之前，要有危機意識，找專科醫師，別讓微整變「危」整。

以台北市為例，台北市衛生局統計顯示，104年醫療糾紛案件中超過三分之一是醫美案例，許多消費者抱怨做出來的成果和預期有落差，還有不少是填充物打進臉部血管，導致皮膚壞死。

整形外科醫師張立言表示，大部分的微整形糾紛當事人，都會先想到是填充物出問題，然而合格醫療院所使用的產品都通過食藥署審核，基本上安全且有保障，真正的關鍵還在於醫師的專業技術及施打的劑量。

微整形效果要好，要找專科醫師(達志)

愛美不怕花錢，但也些人誤以為劑量多一點，不只可以省錢，還能讓效果更好，這並非事實。張立言說，若一時貪圖多劑量，施打過多或因貪便宜，忽略醫師技術，一旦注射進血管內，引發局部血管缺氧，有可能造成阻塞壞死，得不償失。

為了變美，全年都是微整高峰期，更別提連續假期，診所往往湧入比平常更多的預約人潮，鼻子山根、眉心、眼週，經常都是愛美人士首先想要修修臉的部位。

這些部位的微整要十分小心，若在眼週施打玻尿酸，填充物萬一進入連接眼球的眼動脈，是有可能引發眼中風，導致視力受損；填充物若打至連接至大腦的血管，還可能造成中風。

微整形需要醫師技術，劑量不宜一次太多(達志)

法令紋向來是熱門微整形部位，紋路要是太明顯，看起來顯老，許多人以為用微整形來撫平法令紋很安全，其實不見得，例如施打玻尿酸時萬一不小心打進血管，有可能造成鼻頭、鼻翼、鼻尖等局部組織受損發黑壞死，不可不慎。

邱品齊建議接受微整形前，務必確定自己對風險的接受程度，選擇經驗豐富的醫師，採用鈍針，少量多次，施打時「劑量慢慢補」，單次施打劑量不要多，避免壓迫血管。邊注射邊注意患者反應及皮膚顏色變化，將風險降到最低。

張立言認為，每次微整形時間最好間隔半年，先用手摸摸臉，如果質地柔軟，就可施打玻尿酸或進行晶亮瓷療程。要是覺得硬硬的、緊緊的，就先打消微整念頭，避免打出問題。

產品方面，質地越黏稠，越要小心。填充物應挑選與人體相容性高的材質，較不會發生異物或發炎反應，挑選黏彈性好的產品較不易位移，因塑型力較強，可降低流動至血管內的風險。國際大廠研發、有認證的填充物，品質比較有保障。

(中時電子報)