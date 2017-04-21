培育新住民子女 移民署金門催落去
金門新住民人數逾2500人，為人口結構帶來多元樣貌。移民署金門縣服務站鼓勵年輕一代走出去，踴躍參加暑期在台北市劍潭海外青年活動中心舉辦的「2017年新住民子女培育研習營」，以自己的語言和文化優勢，打造「新南向」的亮麗未來。
內政部移民署預定7月17日至7月21日，在台北市劍潭海外青年活動中心舉辦「2017年新住民子女培育研習營」，希望藉由活動讓新住民子女發揮自身的語言和文化優勢，提升自己在未來就業市場的競爭力，並以成為「新南向」政策的尖兵為目標。
研習徵選對象以新住民子女為主，需同時具備在台設有戶籍者，以及現居住我國境內就讀高中（職）或大專院校（含以上）的在學學生；另其父或母一方為與國人結婚之外國人、無戶籍國民、大陸地區人民、香港或澳門居民，並且在台合法居留、定居或設有戶籍之外國人等條件。
金門縣服務站指出，研習內容包含專業課程（職涯發展、臺灣發展與新住民優勢、大陸地區及東南亞職涯環境介紹）、企業參訪及實作課程。相關的膳食、保險、講習資料等所需費用，均由移民署支付，參加學員僅需自行負擔個人之往返交通費及其他個人費用支出。
即日起至5月19日受理報名，活動詳情可上網查詢或電洽金門縣服務站：082-323695。
(中時)
關鍵字：新住民、新住民子女培育研習營、新南向、金門縣
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