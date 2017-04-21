柯P沒講三環三線？侯友宜反擊：人的記憶力有限

新北市副市長侯友宜臉書貼出台北市長柯文哲受訪影音檔。（葉書宏翻攝）

針對台北市長柯文哲表示，「印象中沒有去講什麼三環三線！」新北市副市長侯友宜今（21日）晚間7時許透過臉書回應，「柯市長，你又忘了自己說過的話，人的記憶力有限！」還貼出柯文哲受訪時的影音畫面。

侯友宜透過臉書表示，「如果柯市長對三環三線的立場，跟選前一致，顯然也應該為所有的雙北市民，向中央爭取捷運建設。但是到目前為止，大部分的雙北市民都跟我一樣，感覺不到柯市長的積極度。」

侯友宜強調，捷運是一個非常長期的政策，爭取的捷運項目，從來與選舉無關，而是為了下一代的幸福與未來。

(中時)