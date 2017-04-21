工研院「可高速充放電鋁電池」 再獲國際大獎
工研院研發的「可高速充放電鋁電池」，參加愛迪生獎（Edison Awards）獎，今天（21日）公布得獎名單，「可高速充放電鋁電池」獲得該獎「能源與永續」類的銀牌，該愛迪生獎具有「創新界奧斯卡獎」美譽，讓台灣的創意研發能力，再次獲得國際肯定。
「可高速充放電鋁電池」為工研院與史丹福大學共同合作，以石墨和鋁為原料，開發出全球第1個可以穩定充放電的鋁電池，只要1分鐘便可充飽電，且可重複充放電逾萬次，還維持高蓄電量。
鋁電池所使用的離子液體，在室溫下為液態鹽類，遇到高溫、外力，也不會爆炸燃燒，穩定性相對高。 「可高速充放電鋁電池」自2015年登上自然雜誌開始，2016年拿下百大研發獎，今年再獲愛迪生獎銀牌，備受國際肯定。工研院已佈局核心電及材料、電解質材料、電芯與充電器等，申請台灣及多國專利，陸續獲證中，建立台灣發展鋁電池產業的基礎。
工研院綠能與環境研究所所長胡耀祖表示，根據工研院產經中心（IEK）分析，2015年全球商業電池市場約有791億美元的規模。而鋁電池突破過去30年的技術瓶頸，並可結合現有製程，提升效率並降低成本，可望取代鉛酸電池，未來更可推廣至電動機車等交通載具。胡耀祖指出，鋁電池未來可搭配再生能源，成開啟一個能源產業新時代，迎接新商機。
(中時)
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