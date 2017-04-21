歐冠4強抽籤 又見馬德里德比
歐洲足球冠軍聯賽21日進行4強抽籤，上季決賽戲碼「馬德里德比」皇家馬德里vs.馬德里競技，本季提前在4強狹路相逢；法甲摩納哥則要與義甲尤文圖斯上演「矛盾之爭」，決定另一張決賽門票誰屬。
歐冠決賽過去3季已兩度在決賽上演「馬德里德比」，結果都由皇馬奪勝捧盃。事實上，馬德里雙雄共在歐冠4個系列賽上演7場對決，皇馬4勝2和1負占有絕對優勢。
就連馬競在1959年歐冠準決賽第2回合拿下的唯一1勝，皇馬最後也於附加賽2比1獲勝晉級。也就是說，馬德里雙雄在歐冠遭遇的4次系列賽（決賽2次，4強、8強各1），最後都由皇馬晉級或捧盃。
相對於皇馬與馬競兩個無比熟悉的同城死敵，摩納哥與尤文則是進攻與防守的頂級對決。摩納哥本季在各項賽事50戰共進134球，包括歐冠淘汰賽對英超曼城、德甲多特蒙德連4戰各進3球，更將進攻火力發揮到淋漓盡致。
「斑馬軍團」尤文圖斯則讓「MSN連線」梅西（Lionel Messi）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、內馬（Neymar）領銜的巴塞隆納豪華鋒線，在8強兩回合全都抱蛋而歸。且尤文本季歐冠10戰僅失2球，這回換摩納哥來挑戰他們的鋼鐵防線。
(中時電子報)
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