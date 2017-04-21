鬼鬼好友互槓！炎亞綸當眾開炮 周湯豪怒回：干你屁事
個性有話直說的炎亞綸，這次槓上周湯豪？日前有網友在臉書「靠北影視」抱怨偶像劇《鐘樓愛人》劇組在暨南大學拍戲時，造成學生諸多不便引反彈，男主角周湯豪今(21日)就在底下留言，代替劇組道歉，卻意外引來炎亞綸用私人臉書留言，質疑周湯豪：「藝人什麼資格代表劇組？什麼立場？」
周湯豪代替劇組道歉，卻意外遭炎亞綸留言開罵：「藝人什麼資格代表劇組？什麼立場？」而周湯豪似乎不知道該留言者正是炎亞綸，火大回擊「那你又什麼立場」、「今天有問題，我們影響到同學們，本來就要一起協調避免！現在會這樣講，講的好像有事你不會怪到藝人一樣」。
炎亞綸隨即回應周湯豪疑問，「講的好像能代表犯錯的人認錯一樣，這樣不叫負責任，這樣其實是種包庇，講真的戲也不是你開的，劇組也不是你找的，該出來道歉認錯的應該是這劇組的負責人，破壞台灣娛樂產業形象的人們，好像就讓藝人來搓湯圓就沒事了？我告訴你沒那麼簡單，這樣只會讓這些人得了便宜還賣乖，到了別組繼續犯錯，所以別再自以為這是所謂的負責任了，裝英雄不會得分，分清是非黑白才是重點，你若是製作人是電視台長官是導演，你再來承擔吧。」
其實炎亞綸與周湯豪都是女星吳映潔(鬼鬼)的好朋友，她早前受訪曾被問到如果真的要在炎亞綸、周湯豪之間選一個出來，只見她難得放棄作答，直言太難選了，兩個無論是誰都無法放棄。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。