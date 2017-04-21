鬼鬼好友互槓！炎亞綸當眾開炮 周湯豪怒回：干你屁事

炎亞綸與周湯豪都是鬼鬼吳映潔的好友。(取自炎亞綸臉書、吳映潔臉書)

周湯豪代替劇組道歉，引來炎亞綸用私人臉書質疑。(取自靠北影視臉書)

周湯豪不滿回擊。(取自靠北影視臉書)

個性有話直說的炎亞綸，這次槓上周湯豪？日前有網友在臉書「靠北影視」抱怨偶像劇《鐘樓愛人》劇組在暨南大學拍戲時，造成學生諸多不便引反彈，男主角周湯豪今(21日)就在底下留言，代替劇組道歉，卻意外引來炎亞綸用私人臉書留言，質疑周湯豪：「藝人什麼資格代表劇組？什麼立場？」

周湯豪怒嗆炎亞綸：干你屁事。（取自周湯豪臉書）

炎亞綸隨後在公開臉書發文，希望真正該出來的人擔起責任。(取自炎亞綸臉書)

周湯豪代替劇組道歉，卻意外遭炎亞綸留言開罵：「藝人什麼資格代表劇組？什麼立場？」而周湯豪似乎不知道該留言者正是炎亞綸，火大回擊「那你又什麼立場」、「今天有問題，我們影響到同學們，本來就要一起協調避免！現在會這樣講，講的好像有事你不會怪到藝人一樣」。

炎亞綸隨即回應周湯豪疑問，「講的好像能代表犯錯的人認錯一樣，這樣不叫負責任，這樣其實是種包庇，講真的戲也不是你開的，劇組也不是你找的，該出來道歉認錯的應該是這劇組的負責人，破壞台灣娛樂產業形象的人們，好像就讓藝人來搓湯圓就沒事了？我告訴你沒那麼簡單，這樣只會讓這些人得了便宜還賣乖，到了別組繼續犯錯，所以別再自以為這是所謂的負責任了，裝英雄不會得分，分清是非黑白才是重點，你若是製作人是電視台長官是導演，你再來承擔吧。」

其實炎亞綸與周湯豪都是女星吳映潔(鬼鬼)的好朋友，她早前受訪曾被問到如果真的要在炎亞綸、周湯豪之間選一個出來，只見她難得放棄作答，直言太難選了，兩個無論是誰都無法放棄。

(中時電子報)