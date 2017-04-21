再解禁 李明賢：明年阿扁就可大搖大擺幫民進黨輔選了

去年10月30日，阿扁（中）拄著拐杖，偕同妻子吳淑珍（前排左）和兒子陳致中（前排右）前往高雄文化中心至善廳參加《阿母的目屎》向陳總統致敬音樂會。（資料照片，王錦河攝）

傳前總統陳水扁盼參加凱達格蘭基金會的「12周年感恩募款餐會」，與支持者互動。國民黨發言人李明賢酸說，看來明年陳水扁就不用偷偷摸摸，可以大喇喇地幫民進黨站台了！

李明賢指出，一次一次的逐次解禁放寬，明年陳水扁就可以公然幫民進黨2018站台輔選了、不用再偷偷摸摸用探視的方式變相輔選，「阿扁號」輔選列車現在加滿油、蓄勢待發！早前說過，中監的「三不原則」：不站台、不公開講話、不接受採訪，一定會被打破的。

李明賢酸說，有那些綠營選將需要阿扁？開始向扁家報名登記吧。

網友紛紛說：「說個笑話，乾脆罷免菜蠅蚊，讓貪心扁上好了！」「搞不好2020年咱們扁哥再來選總統。」「哈哈，來來來…你來，你來！豬隊友！」「嫖妓阿中又要選舉了，準備叫貪汙阿扁及阿珍輔選了，全家總動員。」

(中時電子報)