世紀毒雞蛋？ 戴奧辛超標毒蛋流向追追追
食藥署點名戴奧辛超標毒蛋，源頭來自彰化縣芳苑鄉王功規模最大的3家蛋場，經查全數出貨到王功蛋行，王功蛋行之下游蛋商主要銷售至苗栗，新北，桃園等4家業者。
彰化縣是雞蛋大縣，每2粒雞蛋有1粒來自彰化，縣內共有882場蛋雞，每天平均生產1200萬顆，被點名3家蛋場，平均生產5萬顆，目前雞蛋被封存，以1斤雞蛋批發價計算，1天損失近15萬元，是不是真染毒了？樣品估計至少要7天。
彰化縣衛生局昨天下午封存王功蛋行現場蛋品：雞蛋56箱（相當於 672kg）液蛋7箱（84包 ，相當於100.8kg）報廢蛋152箱（相當1824kg），合計215箱 （相當於2596kg），表示目前未掌握有可疑雞蛋流入彰化縣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。