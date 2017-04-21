世紀毒雞蛋？ 戴奧辛超標毒蛋流向追追追

彰化縣衛生局封存王功蛋場的蛋品。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局稽查人員到畜牧場採樣。（彰化縣衛生局提供）

食藥署點名戴奧辛超標毒蛋，源頭來自彰化縣芳苑鄉王功規模最大的3家蛋場，經查全數出貨到王功蛋行，王功蛋行之下游蛋商主要銷售至苗栗，新北，桃園等4家業者。

彰化縣是雞蛋大縣，每2粒雞蛋有1粒來自彰化，縣內共有882場蛋雞，每天平均生產1200萬顆，被點名3家蛋場，平均生產5萬顆，目前雞蛋被封存，以1斤雞蛋批發價計算，1天損失近15萬元，是不是真染毒了？樣品估計至少要7天。

彰化縣衛生局昨天下午封存王功蛋行現場蛋品：雞蛋56箱（相當於 672kg）液蛋7箱（84包 ，相當於100.8kg）報廢蛋152箱（相當1824kg），合計215箱 （相當於2596kg），表示目前未掌握有可疑雞蛋流入彰化縣。

(中時)