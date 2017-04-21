搶決賽門票 盧彥勳尬加國小鮮肉

盧彥勳擊敗日本添田豪挺進4強。(李弘斌攝)

「台灣一哥」盧彥勳21日碰頭大會第8種子日本添田豪，僅花61分鐘6比1、6比3直落二，近期對戰寫下4連勝晉級8強，將與加拿大26歲波斯比希爾(Vasek Pospisil)爭決賽門票。

盧彥勳過去12度與添田豪交手取得8勝上風，此役同樣掌握主動優勢，首盤1比1後連保帶破連下9局，直到次盤第6局才破功遭對手破發，追到僅1局之差，不過盧彥勳穩住陣腳保發後再破發添田豪，第2個賽末點拿下勝利。

盧彥勳擊敗添田豪晉級四強。(李弘斌攝)

盧彥勳的母親也在場邊觀戰。(李弘斌攝)

盧彥勳接下來將碰頭波斯比希爾，波斯比希爾上個月印地安泉賽，爆冷直落三撂倒當今球王莫瑞( Andy Murray)，也是他自2014年後對戰世界前十好手首勝。過去盧彥勳3度交手波斯比希爾都吞敗，上一次正是印地安泉賽。

(中時電子報)