台北國際酒展-春Wine 世貿三館登場
春季品酒會「台北國際酒展-春Wine」即日起至4月23日止於台北世貿三館盛大展開，現場精選15個以上產區國家300款酒種，共計100家以上廠商展出，包括葡萄酒、清酒、啤酒、威士忌、烈酒與高粱等6大酒種。
此次「台北國際酒展-春Wine」特邀20間日本酒造推出超過58種清酒，喜愛清酒的消費者不可錯過。由黑松公司獨家引進日本秋田酒類製造株式會社，「高清水-純米大吟釀」、「高清水-酒乃國吟釀酒」與「高清水-上撰本釀造」等酒款為人氣商品，秋田酒造強調所有清酒皆使用秋田酒小町與美山錦稻米，採純手工釀造，保持淡麗辛口風味。其中「高清水-純米大吟釀」精米步和比例達45%，全程低溫發酵製作，入口溫潤不辣口、愈喝愈順口。
另一酒款「高清水-上撰本釀造」為秋田清酒代表作，不論溫飲或冰飲皆適合，冬季常被作為河豚刺酒或大閘蟹酒品嘗。
由川澄有限公司引進的「笑四季-純米大吟釀SENSUAL山田錦」十分適合女性，位於滋賀縣甲賀市的的笑四季酒造選用山田錦為原料，精米步和50%以下，釀造時以藏內酵母發酵，有別於一般山田錦酒款甜味較重，入口果酸味明顯，後勁微辣辛口。
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(中時)
關鍵字：台北國際酒展
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