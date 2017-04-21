蛋農怒：沒查清楚就公布 恐影響蛋價
苗栗一家零售散蛋的商行，蛋品中有一顆被驗出含有「世紀之毒」戴奧辛，經溯源追蹤上游，竟驚爆可能來自彰化縣芳苑鄉王功村三處蛋雞場，因芳苑鄉是全國最大的雞蛋產地，消息一出，蛋雞農一片譁然。
根據食藥署公布資料，被檢出含有超標戴奧辛2倍的雞蛋，可能來自駿逸、鴻彰和財源三家蛋雞場，下午由中央農委會、環保署和食藥署跨部會大陣仗聯合下鄉，並會同彰化縣農業處、環保局和農業處人員至三座雞場採樣，但全程保密到家，到場媒體全無從得知3雞場確切所在位置。
記者實地至3處蛋雞場登記所在地址查看探訪，登記地址皆為一般民宅，並非飼養蛋雞的雞場。鴻彰、財源民宅大門深鎖，後者疑似已無人居住，僅駿億所在三合院有名年邁洪姓老翁，因為重聽，僅說兒子有在飼養蛋雞，但不清楚雞場位置。
民宅附近居民則指，蛋雞場曾易手，不清楚雞場現在是誰負責飼養的。
中華民國養雞協會一名不願具名的蛋農抱怨，中央突然在下午召開記者會公布芳苑雞蛋疑似含有戴奧辛，但細節卻完全不交代、不說明，講不清楚讓大家都措手不及，整個下午彼此透過手機群組不斷交換、相互通報了解最新發展，才知道官員才正要進到場內採驗，根本還沒有直接證據，程序是否太粗糙？是否有政治操弄？若未來一周蛋價下滑甚至崩跌，到底要找誰要負責？
(中時)
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