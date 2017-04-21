邱品睿19日左膝不適 確定韌帶受傷需每周觀察

邱品睿19日中繼登板，僅投0.2局就因腳步不適退場，今確定是韌帶受傷。(資料照 周鎮宇攝)

中信兄弟邱品睿在19日與獅隊比賽中，僅投0.2局就因左膝不適退場，總教練史耐德指出，確定是韌帶受傷，目前列為每周觀察名單。

邱品睿在19日比賽中，因為先發投手鄭凱文遭驅逐出場，邱品睿緊急在第3局登板，不過僅投0.2局就退場，當時馬上送醫進行初步檢查，發現不是骨頭問題。

今進行更深入的MRI核磁共振檢查，史耐德說，確定是韌帶方面有受傷，但還不知道嚴重性，目前列為每周檢查名單，球隊也將彭識穎拉上一軍，待命比賽。

(中時電子報)