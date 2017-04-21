一成國人有這基因 嚴重過敏機率高達1374倍

北醫大和美國密西根大學合作，推動「學習型健康照護系統」，透過提醒藥害反應，讓醫師開處方更為精準。（倪浩倫攝）

癲癇患者已經夠辛苦，如果有這基因，服用控制的藥物可能還會致死！統計顯示，我國約有10％民眾體內有「HLA-B*1502」的基因，若服用某種抗癲癇藥，有該基因者會較一般人高出1300多倍的不良反應，最嚴重有致死可能。醫師指，只要事先接受健保給付的基因檢測，便可大幅降低藥物過敏機率。

根據台灣藥害救濟前10大給付案件，前10名幾乎都是抗癲癇、抗痛風、抗生素、非類固醇的消炎止痛藥等4大類藥品，其中抗癲癇藥carbamazepine，更可能讓患服用後出現「史蒂芬強森症候群SJS」的不良反應，皮膚會出現嚴重破皮剝離、甚至死亡的可能。

藥師楊軒佳指出，SJS和基因「HLA-B*1502」有極大關係，「有基因比沒基因者，併發SJS的機率高出1374倍」，統計顯示，白人、黑人有該基因者僅約1％，我國卻高達10.2％，故健保經過評估，已將該基因篩檢納入給付，醫師在開立該藥物前，務必要求高危險族群進行該基因的檢測。

然而藥物過敏的例子何其多，根據統計，約有40種藥物，有相對應的「過敏基因」以及「有效基因」，醫師在開立處方時，可能會不小心忽略，導致服藥後出現過敏或無效等結果。為能充分提醒醫療人員，北醫大和美國密西根大學合作，推動「學習型健康照護系統LHS」，讓「知識」能夠「電腦化」，透過紀錄、事先評估處理模式，讓醫師開處方更為精準。

負責該計畫的北醫大醫學科技學院院長、萬芳醫院皮膚科主治醫師李友專說，過去要提醒某一種藥物會有藥害反應，醫院需特別寫一隻程式來因應，現透過LHS，可將所有藥害反應、甚至像如何提高心肺復甦術成功率等項目，通通寫入程式，讓各種提醒「統一化」，診間、急診室、加護病房等院內所有單位均通用。

目前國內由萬芳醫院首度將LHS導入院內系統，並率先針對36種藥物相對應的基因做出提醒，

後續也將逐漸加入其他提醒，其他醫療院所若有需求，也可「整碗端去」，不需從零開始設計程式，並可依各院需求來自行微調；目前已有北醫附醫、雙和醫院和奇美醫院，也有導入該系統的計畫。

(中時)