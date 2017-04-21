樂軒和牛推出重量級鐵板燒 月底前享紅酒免費暢飲

樂軒和牛專門店台中店肉天堂雙人鐵板燒套餐。(業者提供)

樂軒和牛專門店台中店雙人鐵板燒套餐-橫隔膜。(業者提供)

樂軒和牛專門店台中店全包廂式鐵板燒，享用鐵板燒更多隱私感。(業者提供)

嗜吃牛肉的人一定難忘和牛的美味，以9+等級和牛聞名的「樂軒和牛專門店台中店」，過去曾推出大受好評的大人系燒肉，今年4月起將一樓鍋物改成高級鐵板燒（二樓仍維持燒肉），並配置雙人獨立包廂，讓用餐客人享有VVIP等級的私密感。

樂軒和牛店內牛肉全使用澳洲9+和牛，主打的「肉天堂」雙人鐵板燒套餐NT$6,800+10%，主菜含9+和牛牛舌、翼板、橫隔膜、菲力、肋眼上蓋5個部位，共400g(約14盎司)的份量，較坊間鐵板燒主菜份量豐富許多，不愧是肉食者天堂！

「肉天堂」雙人鐵板燒套餐並附波士頓龍蝦、北海道干貝2款海鮮，獨特和風海陸套餐擺盤、專人料理服務、各部位不同切法與醬料搭配，讓肉食愛好者過癮品嚐9+和牛經由鐵板香煎，油花釋放出的獨特香氣與柔嫩口感。套餐另附前菜、湯品、越光米飯、季節時蔬、龍蝦粥、甜點，4月底前贈紅酒無限暢飲。

此外，「肉無敵」雙人鐵板燒套餐NT$5,300+10%，含前菜、湯品、越光米飯、牛舌、翼板、野生大明蝦、北海道干貝、橫隔膜、臀肉上蓋、沙朗、季節時蔬、和牛炒飯、甜點，慶祝鐵板燒全新上市，即日起至4/30，明蝦升等為一人半尾龍蝦（恕無法與紅酒無限暢飲同時使用）。

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樂軒和牛專門店台中店／台中市惠文路328號／04-2382-8982

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(中時)