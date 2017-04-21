問「大亨老公」近況？正宮反應洩復合進度

周焯華前年牽Mandy Lieu，使陳慧玲憤而提離婚。（圖／取自《on.cc東網》；翻攝自陳慧玲IG）

澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）前年劈腿混血名模Mandy Lieu，在正宮陳慧玲與小三都為他生下一女後，正宮不願再爭，閃電宣布離婚，然周焯華不願放手，去年極力挽留婚姻，近來傳聞陳慧玲已回心轉意，今(21日)她出席活動，被問「老公周焯華」近況如何？她沒指正對方所說「老公」頭銜，疑默認回收大亨。

2015年周焯華沾上混血名模Mandy Lieu，使元配陳慧玲心死提離婚，去年Mandy Lieu在英國待產二胎之際，周焯華多次向陳慧玲示好，不僅貼身甜蜜高唱《愛我別走》，還公開喊話：「我只有一個周太」，使三人關係有如霧裡看花。

今據香港《蘋果日報》報導，陳慧玲稍早現身仁愛堂董事局交代就職典禮，透露未來想帶女兒多做善事，去訪問窮困地方，「因為現在太幸福了」，媒體下秒問她「老公周焯華有沒有一起去？」，她沒糾正對方，笑說：「他很忙，有很多事要做」，言談中洩露仍視周焯華為「老公」，似乎承認原諒對方。

(中時電子報)