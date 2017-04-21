巡演地點公布！前EXO團員黃子韜將來台開唱
前EXO團員黃子韜30日在北京展開個人巡演，下月20日將來台開唱，地點選在新北市工商展覽中心，第一次在台辦演唱會，他卻一點都不陌生：｢很喜歡台灣，我之前拍的電影《夏天19歲的肖像》就是在台灣拍攝，感覺很溫暖。」
他巡演以「PROMISE」為名，除了代表歌迷的承諾，更將〈Promise〉取為歌名，把想對歌迷想說的話寫入歌中，歌詞唱著「就算我很委屈，為你我也願意、我答應過你，不會再讓你受到傷害」，讓人驚覺原來黃子韜眼中的愛情故事這麼溫暖、勇敢！
黃子韜2017年不但巡演、新單曲齊曝光，電影戲劇也持續有作品，包括首部獨挑大樑擔任男主角的電影《夏天19歲的肖像》，將於5月底在大陸上映，同時下半年還有電影及戲劇拍攝行程，預計年底推出全新專輯。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。