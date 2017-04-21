巡演地點公布！前EXO團員黃子韜將來台開唱

黃子韜下月20日來台開唱。（黃子韜工作室提供）

黃子韜下月20日來台開唱。（黃子韜工作室提供）

前EXO團員黃子韜30日在北京展開個人巡演，下月20日將來台開唱，地點選在新北市工商展覽中心，第一次在台辦演唱會，他卻一點都不陌生：｢很喜歡台灣，我之前拍的電影《夏天19歲的肖像》就是在台灣拍攝，感覺很溫暖。」

他巡演以「PROMISE」為名，除了代表歌迷的承諾，更將〈Promise〉取為歌名，把想對歌迷想說的話寫入歌中，歌詞唱著「就算我很委屈，為你我也願意、我答應過你，不會再讓你受到傷害」，讓人驚覺原來黃子韜眼中的愛情故事這麼溫暖、勇敢！

黃子韜2017年不但巡演、新單曲齊曝光，電影戲劇也持續有作品，包括首部獨挑大樑擔任男主角的電影《夏天19歲的肖像》，將於5月底在大陸上映，同時下半年還有電影及戲劇拍攝行程，預計年底推出全新專輯。

(中時)