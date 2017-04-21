提供豬催情劑予同學下藥性侵 韓總統候選人陷風暴

圖為4月19日由韓國電視台播出的總統候選人辯論會，左起正義黨沈相奵、自由韓國黨洪準杓、正黨劉承旼、共同民主黨文在寅、國民之黨安哲秀。目前以文在寅與安哲秀支持度最高。（圖／美聯社）

接替朴槿惠參選總統的韓國執政黨候選人洪準杓(Hong Joon-Pyo)在先前出版的自傳中，承認在學生時期參與過一起約會強暴未遂案，這段回憶錄在競選期間成為話題，引爆選民怒火。洪準杓今天公開否認自傳的內容。

據法新社報導，曾任檢察官的洪準杓轉型為政治人物，其發言直率，不避諱其性別歧視的立場，經常被拿來與美國總統川普相比。韓國前總統朴槿惠遭罷黜後，他被執政保守黨提名為總統候選人。

洪準杓在2005年出版的回憶錄中曾寫道，在就讀於高麗大學(Korea University)時期，宿舍裡的同學曾向他們取得一種興奮劑，打算在女性朋友酒中下藥後性侵。不過他的同學顯然沒有成功，藥不如想像中有效，打算性侵時遭到強烈抵抗，導致臉被抓傷，衣服被扯破。

洪準杓在書中表示，他們告訴這位同學，這種藥是鄉下讓豬交配用的催情劑，有人說對人也適用。他在自傳中表示，這種惡作劇是嚴重錯誤。

雖然他在書中認了錯，但仍有許多選民不諒解，指責把性侵當作惡作劇的人不夠格當總統候選人。

洪準杓今天則改變自傳上的說法，稱此事是從同學那裡「聽說」得來的，自己並未參與謀劃過程。他對媒體表示，自傳出版時候已做過澄清，但當時很低調，並未受到重視。

根據韓國蓋洛普發布的民調指年，目前支持率最高的是最大在野黨共同民主黨候選人文在寅的41%，國民之黨候選人安哲秀為30%。洪準杓目前的支持率偏低，韓聯社先前報導指出，身為執政的自由韓國黨候選人洪準杓目前支持率只有9%。

(中時電子報)