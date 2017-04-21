衛福部擬上網情蒐「為何年輕人不生」 他酸：有些事情是常識
台灣去（2016）年生育率僅1.1，慘居全球倒數，為因應當前問題，衛福部近來特成立「少子化辦公室」，盼能努力催生；昨（20）日衛福部長陳時中赴立院報告時指出，會上網搜尋年輕人的想法，找出其困難點。對此，國民黨立委許毓仁今就於臉書大酸，難道官員是現在才學網路？直言有些事情是常識不需情蒐。
衛福部昨就「少子化辦公室政策目標設定及分工規劃進度」赴立院報告進度，不過端出的計畫內容卻遭立委砲轟，更有人認為是「老哏、老掉牙」。會中，衛福部長陳時中說到，會先整合內部資源、找專家開會，進而向國發會報告；陳也強調，少子化和年輕族群較有關，因此會上網搜尋年輕人的想法和問題，甚至不排除透過i-voting，作為未來施政參考。
針對陳時中的言論，藍委許毓仁今在臉書發文，開頭即質疑，「我們的政府官員是現在才學用網路嗎？」許認為，少子化是趨勢，影響的因素可能是經濟壓力、低薪、人口結構改變、世代價值觀轉化等結構性問題，而這些都是用常識就知道的問題，衛福部卻還要上網情蒐，讓他不禁諷刺地說道，「到時候可能又要花個幾百萬，招標如何讓年輕人想生的計劃案。」
至於該如何提高生育率，許毓仁也提出個人4點建議，「減少工時，政府提撥生育補助金，鼓勵企業也提撥。」「減輕養育壓力，政府適當提供養育補助金。」「實現居住正義，每個願意生育小孩的家庭夫妻，提供住宅基本津貼，或無息貸款，讓每個家庭有房子住。」「前瞻計畫8800億，不要都拿來蓋軌道，其中一部分的預算拿來做以上的事。」他直言，要年輕人敢生，就看政府願不願意執行。
(中時電子報)
文章來源：許毓仁臉書全文
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