父心臟手術順利 劉若英：放下心頭大石
劉若英（奶茶）昨(20)日在澳門《榜中榜》獲兩獎肯定，提到劉爸爸日前剛接受心臟手術，奶茶表示：「一切很好，順利，健康的，所以我放下心頭大石。」提到最近父母雙雙接受手術，心裡感覺如何？「我要跑來跑去，不過總算順利」，還提到「因為人緊繃之後，突然放鬆就感冒了。」
她昨獲「亞洲影響力最佳跨界藝人」和「榜中榜最佳演唱會」，謙虛表示自己很少以歌手身份得獎，意義非凡：「有時候我會想，跨界是不是代表沒一樣做得好，但既然被肯定了，就要更加努力。」透露下半年巡演圓滿結束後，她將全心投入幕後學習：「差不多要回到正常了，從鋼鐵人回到弱女子。」
她的師弟鼓鼓，去年底甫發行個人首張專輯，此次榮獲「榜中榜最佳新人」，鼓鼓激動感謝公司及師兄五月天力挺；他雖以MP魔幻力量出道7年，如今從頭出發當新人，坦言獲肯定是對自己的最大激勵。
他結束台灣長達6個月宣傳期、舉辦11場巡迴簽唱會後，接著赴大陸宣傳，見面會從廈門開跑，緊接著去到福州、上海和歌迷朋友們近距離見面，接下來還有鄭州、北京、大連、香港等地，行程相當緊湊！
(中時)
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