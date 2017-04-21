父心臟手術順利　劉若英：放下心頭大石

劉若英（左）與鼓鼓開心合照。（相信音樂提供）

劉若英獻唱組曲。（相信音樂提供）

鼓鼓唱跳俱佳。（相信音樂提供）

劉若英（奶茶）昨(20)日在澳門《榜中榜》獲兩獎肯定，提到劉爸爸日前剛接受心臟手術，奶茶表示：「一切很好，順利，健康的，所以我放下心頭大石。」提到最近父母雙雙接受手術，心裡感覺如何？「我要跑來跑去，不過總算順利」，還提到「因為人緊繃之後，突然放鬆就感冒了。」

她昨獲「亞洲影響力最佳跨界藝人」和「榜中榜最佳演唱會」，謙虛表示自己很少以歌手身份得獎，意義非凡：「有時候我會想，跨界是不是代表沒一樣做得好，但既然被肯定了，就要更加努力。」透露下半年巡演圓滿結束後，她將全心投入幕後學習：「差不多要回到正常了，從鋼鐵人回到弱女子。」

她的師弟鼓鼓，去年底甫發行個人首張專輯，此次榮獲「榜中榜最佳新人」，鼓鼓激動感謝公司及師兄五月天力挺；他雖以MP魔幻力量出道7年，如今從頭出發當新人，坦言獲肯定是對自己的最大激勵。

他結束台灣長達6個月宣傳期、舉辦11場巡迴簽唱會後，接著赴大陸宣傳，見面會從廈門開跑，緊接著去到福州、上海和歌迷朋友們近距離見面，接下來還有鄭州、北京、大連、香港等地，行程相當緊湊！

(中時)