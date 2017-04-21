當圍棋遇到棒球 周俊勳開球手執「黑球」

Lamigo桃猿今邀請台灣圍棋界的「紅面棋王」周俊勳進行開球。(圖/取自Lamigo桃猿臉書粉絲團)

Lamigo桃猿今邀請圍棋界「紅面棋王」周俊勳開球，周俊勳穿著西裝上到投手丘，並準備「黑色棒球」投出比賽揭開序幕，周俊勳說：「因為圍棋是黑子先下，所以想讓圍棋和開球有連結。」

周俊勳今獻上開球處女秀，他透露，從小除了下圍棋外，最喜歡的就是看棒球，他表示，小時候就覺得，如果可以進職棒球場開球，一定是非常了不起的事情，今天可以完成，算是圓了從小到大的心願。

周俊勳為了今天開球，還特別準備黑色棒球，並帶著以往才出現在圍棋比賽中的紙扇登上投手丘，他表示，今天準備的紙扇，就是平常陪他征戰賽場的「戰友」，他笑說因為拿著比較有安全感，讓自己不會緊張。

(中時電子報)