告別BYE BYE手 輕鬆秀手臂

(達志)

天氣熱了，春夏短袖正準備出門見客，唯獨無袖背心，遲疑到底該不該拿出來，因為一想到鬆垮粗壯的手臂，就擔心肥肥的蝴蝶袖會不會隨風翩翩起舞？

養生專家白雁分享，其實只要利用些許時間，練習「手臂雕塑法」，就可以告別BYE BYE手，還可以調整脊椎、減輕痠痛，一舉數得。輕鬆秀手臂，不再遙不可及。

白雁表示，現代人缺少運動又吃得多，所以上手臂的下緣非常容易囤積脂肪，假如本身體質又屬於內濕型，體內淋巴迴圈不夠通暢，水分不易排泄，滯留在手臂內側，就會造成水腫肥厚。假如經常彎腰駝背，會讓三頭肌和三角肌鬆弛，這樣的姿勢也容易形成脂肪堆積在手臂上。

氣功是一種溫和的運動，白雁建議，想要緊實手臂肌肉，可以練習「手臂雕塑法」，消除手背上的贅肉，去除肩膀和後背的壓力，幫助睡眠。她強調，手臂的緊實度也會讓肩膀平衡，看起來更勻稱，而且肩膀的平衡和脊椎有很大關係，每次練習，讓自己像大樹一樣的挺直，對脊椎的調整非常有幫助。還有當覺得頭昏腦脹或腰酸背痛時，也可以練習這個功法，5分鐘就會覺得痠痛減輕，頭腦也更清楚。

氣功年輕化! 現代人搶著練

※手臂雕塑法

1、雙腳平行站立。

2、兩手儘量平伸，像十字架一樣。

3、慢慢地吸氣，並向後緩慢地轉動兩手手臂，心裡從1默數到8。

4、手臂要儘量地轉動，最好轉到雙手可以拿盤子的程度。

5、手臂慢慢回轉並呼氣。

6、重複1-5步驟的動作，共做8次。

7、兩手好像雁子的翅膀一樣向上抬起，並吸氣，抬到最高的位置時，手腕下垂，然後慢慢落下，並放鬆呼氣。

8、重複第7步驟的動作8次，速度越慢越好，才能達到釋壓、緊實手臂的效果。

(中時電子報)