響應世界地球日 新北市竹林中學建構綠色校園

新北市私立竹林中學響應世界地球日，於今（21日）全校動起來，從加強校園環境清潔整理開始。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學響應世界地球日，於今（21日）全校動起來，從加強校園環境清潔整理開始。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學響應世界地球日，於今（21日）全校動起來，從加強校園環境清潔整理開始。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學響應世界地球日，於今（21日）全校動起來，從加強校園環境清潔整理開始。（葉書宏翻攝）

地球只有一個，世界不分彼此！新北市私立竹林中學響應世界地球日，於今（21）日全校動起來，從加強校園環境清潔整理開始，全面推動環保教育及衛生概念；各班在導師帶領下，每個人都為自己每天至少待三分之一時間的校園努力改頭換面，認真打掃，創造整齊清潔的第二個家。

竹林中學長期重視環境教育，在校園生活當中全面灌注愛地球、愛土地的觀念，從課程設計、校園綠化美化、二手書募集、資源回收等各環節均融入環保意識，也培訓環保志工，鼓勵參加環保知識競賽，實施節能減碳措施等，在無形中建立觀念、養成習慣，連資源回收場都曾見青蛙駐足，顯示校園環境獲得相當大的改善和進步，這正是竹林環保教育的具體成果。

學務處衛生組劉權儀組長透過規劃辦理各項的創新活動，如紙提袋募集回收再利用、資源回收創意競賽、每月健康蔬食日、利用回收物綠美化布置廁所、社區環保服務等活動來引起學生興趣甚至主動參與相關工作。

在校內將認知與行動融合，讓學生將這樣的概念帶回家使家長理解並獲得相當大的支持與迴響。學校能夠看到學校有煥然一新的進步，並得到全國105年教育部廢棄物減量暨資源回收再利用績優學校全國優等獎的亮麗成果，全體師生都備感欣慰與驕傲。

而根據行政院環境保護署的資料對照顯示，目前竹林全年的資源回收率經統計高達71.28％，遠遠高於全國平均值的55.02％，有這樣的成果，劉組長非常感謝學校支持與學生環保志工的全力配合。除了上述成果，竹林學生還在環境知識擂台賽獲得高中職組全國冠軍，亦獲台美生態學校(ECO-CAMPUS)銅牌認證，教職員工環境教育終身學習護照開通率更高達100％。

竹林相當重視環保教育，校長池易釧認為，唯有如此全面的置入環保觀念，才能為子孫留下一個乾淨美好的環境，一個永遠轉動的地球。

(中時)