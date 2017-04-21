慰安婦蓮花阿嬤離世 婦援會重申要日本道歉

婦女救援基金會（婦援會）證實，昨（20）日晚間8時，目前所知台灣僅存的三位「慰安婦」之一陳蓮花，因腸道破裂引發感染而離世，享耆壽93歲。婦援會將從4月22日至5月31日，在「阿嬤家–和平與女性人權館」設立蓮花阿嬤追思紀念區，也再次呼籲日本政府，盡速對台灣「慰安婦」給予正式的道歉與賠償。

婦援會指出，1924年出生於汐止的陳蓮花，從小就被送去當養女，為了幫忙家計在南港一家草繩工廠當女工，19歲時一位日本人到工廠以「看護婦」的名義，召募年輕女子前往菲律賓宿霧，蓮花阿嬤在被半騙半強迫的情況下，和其他20多名同伴從基隆搭船出發，等抵達菲律賓時，才發現竟然不是擔任「看護婦」而是「慰安婦」，一群女孩害怕而無助地相擁而泣，卻無法改變殘酷的現實。

在菲律賓將近兩年時間，陳蓮花除了被迫成為軍事性奴隸之外，四處躲避砲彈攻擊的逃難經驗，更成為陳蓮花一生難忘的恐懼回憶，當時20多位同行的台灣「慰安婦」，最後只剩下陳蓮花和另一位女子生還。九死一生的她回到台灣後，和一位在菲律賓認識的台籍日本兵共組家庭。

婦援會提及，去年12月10日，「阿嬤家–和平與女性人權館」舉行開幕儀式時，儘管身體微恙，陳蓮花還是堅持親自到場，向所有支持並關心「慰安婦」議題的朋友們致謝，原本身體還算健朗的她，今年3月23日因為腸道阻塞導致身體疼痛，緊急送醫後檢查出腸子破裂，面臨感染危機，進行手術後身體非常虛弱，最終仍然宣告不治，在家人的陪伴下離開人世。

婦援會再次呼籲日本政府，盡速對台灣「慰安婦」給予正式的道歉與賠償，也將從4月22日至5月31日，在「阿嬤家–和平與女性人權館」設立陳蓮花追思紀念區，民眾可前來探尋陳蓮花的身影、懷想她的歌聲，並透過點燈、剪花與留言等方式，表達對陳蓮花的追思與祝福。

(中時)