媒體爆連署不到2成合格 洪秀柱籲廢除或改革連署制

洪秀柱競選辦公室21日新聞稿指出，國民黨主席洪秀柱今日前往台東議會與退休軍人協會座談，台東縣議會議長饒慶鈴全程陪同，為洪主席打氣加油。洪主席在會前受訪時，有記者詢問關於這次連署量的問題時，洪主席認為這次的連署抄襲情況實在是太嚴重，太離譜。

洪主席表示，雖然6位參選人都可以通過是好事，大家明白講出來要怎麼帶領黨，也可以給黨員多一點選擇。但針對連署的數字如此爆量，洪主席也質疑，到底某些候選人的連署書是怎麼來的？

洪主席表示，在自己競選辦公室寄出的連署信中，光是黨員自己貼上回郵寄回選辦的連署書，就超過了3萬份，另外競選辦公室設計的連署信也有兩萬份的回傳，加起來就已經五萬份信件了，這些都是黨員最直接的連署。再加上其他幫忙連署的還很多，「而且我們還有連署車，到全國各地去蒐集連署，我們真的很認真地面對這件事，結果審查後竟然被刪減成這個樣子，這次的抄襲實在太嚴重，太離譜了」。

洪主席再次呼籲，這樣大量抄襲的動作是嚴重的傷害了身為一個黨員對黨的基本愛護，「愛黨就不要害黨」，洪主席表示，連署制度在20全的全代會上要提出來討論，不論是廢止也好，改革也好，大家一起想出一套辦法來改善。

(旺報)