媒體爆連署不到2成合格 洪秀柱籲廢除或改革連署制
洪秀柱競選辦公室21日新聞稿指出，國民黨主席洪秀柱今日前往台東議會與退休軍人協會座談，台東縣議會議長饒慶鈴全程陪同，為洪主席打氣加油。洪主席在會前受訪時，有記者詢問關於這次連署量的問題時，洪主席認為這次的連署抄襲情況實在是太嚴重，太離譜。
洪主席表示，雖然6位參選人都可以通過是好事，大家明白講出來要怎麼帶領黨，也可以給黨員多一點選擇。但針對連署的數字如此爆量，洪主席也質疑，到底某些候選人的連署書是怎麼來的？
洪主席表示，在自己競選辦公室寄出的連署信中，光是黨員自己貼上回郵寄回選辦的連署書，就超過了3萬份，另外競選辦公室設計的連署信也有兩萬份的回傳，加起來就已經五萬份信件了，這些都是黨員最直接的連署。再加上其他幫忙連署的還很多，「而且我們還有連署車，到全國各地去蒐集連署，我們真的很認真地面對這件事，結果審查後竟然被刪減成這個樣子，這次的抄襲實在太嚴重，太離譜了」。
洪主席再次呼籲，這樣大量抄襲的動作是嚴重的傷害了身為一個黨員對黨的基本愛護，「愛黨就不要害黨」，洪主席表示，連署制度在20全的全代會上要提出來討論，不論是廢止也好，改革也好，大家一起想出一套辦法來改善。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。