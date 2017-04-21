富邦悍將拚止客場連敗 5分領先統一獅
本季在客場1勝難求的富邦悍將，21日前往台南對戰統一獅，推出黃亦志先發搶勝，儘管他首局遭蘇智傑的2分炮狙擊，不過悍將打線沉默3局後，4上先由張建銘安打領頭，從獅隊先發江辰晏手中斬獲3分反超，接著5上江辰晏又遇亂流，加上蘇智傑出現傳球失誤，讓悍將連下4分，5局打完以7比2領先。
黃亦志相隔兩周再度先發，卻馬上在首局遭遇亂流。1上獅隊開路先鋒陳傑憲一上場就揮出安打上壘，接著黃亦志雖解決朱元勤，卻沒能躲過蘇智傑這關；一記偏高的外角變化球被他逮個正著，掃出左外野2分彈。黃亦志挨轟後，又連遭高國慶跟唐肇廷敲安；再度面臨失分危機，黃亦志此時及時穩住，三振劉芙豪解危。
度過首局亂流後，黃亦志越投越穩，隨後兩局沒再丟掉分數。前3局遭江辰晏壓制的悍將打線，則在4下找到突破點；靠張建銘和林益全兩支安打，攻占到二三壘，接著胡金龍揮出高飛犧牲打，送回第1分。再1出局江辰晏就能化解危機，但他卻連投2保送；滿壘之際，方克偉適時敲安打進2分，助球隊逆轉超前。
遭反超的統一獅4下試圖反撲，並靠高志綱的安打開啟攻勢；沒想到9棒潘彥廷一顆眼看要形成安打的平飛球，卻硬生遭陳凱倫在空中攔劫，高志綱也回壘不及，讓悍將演出雙殺守備。這次守備讓悍將士氣大振，第5局再度開啟攻勢。
5上悍將靠高孝儀、林哲瑄的兩支安打，攻占一三壘；此時江辰晏讓林益全打出一壘滾地球，未料蘇智傑接球後傳本壘，竟傳出暴傳，讓悍將趁機跑回1分。眼見江辰晏搖搖欲墜，胡金龍、李宗賢把握機會，再用2支長打進帳2分；獅隊此時換上蔡萬霖中繼，雖沒再失分，但已讓悍將取得5分領先。
(中時電子報)
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