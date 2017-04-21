螢火蟲國際年會 華梵大學辦「生態茶席文化體驗之旅」

「2017國際螢火蟲年會」今年於4月24日至28日在台灣舉行，重視生態保育的華梵大學也特別協辦活動，於23日將在華梵大學舉辦「生態茶席文化體驗之旅」活動。（葉書宏翻攝）

「2017國際螢火蟲年會」今年於4月24日至28日在台灣舉行，重視生態保育的華梵大學也特別協辦活動，於23日將在華梵大學舉辦「生態茶席文化體驗之旅」活動，邀請參與國際螢火蟲年會的貴賓蒞臨華梵大學，參觀華梵豐富的生態資源，也特別精心安排茶席及石碇風味午宴，希望讓世界各國的來賓體驗具有特色的茶席文化及生態之旅。

華梵大學表示，4月23日將有來自美國、日本、中國大陸、香港、澳門、韓國、泰國、馬來西亞、比利時、墨西哥、捷克、象牙海岸以及台灣等共計13個國家地區的大學校院、學術機構、保育團體及政府單位的螢火蟲專家學者等70位嘉賓蒞臨華梵大學，首先在本校知名景點「大崙攬勝」的草坪上接受校方準備的「迎賓茶」款待，隨即展開第一階段的「螢火蟲棲息地生態巡行之旅」。

華梵大學總務長成群豪表示，精心安排的生態巡旅，將導覽嘉賓參觀華梵校園的豐富生態，首先集合於「覺之書院」的前院，瞻仰華梵創辦人曉雲導師雕像為起始，經「牧牛地」沿著「熱腸古道」接「三友路」拾級而下，途經「松崗、梅園、竹林」，最後來到「菩提大道」。這一段山間小徑，擁有北台灣大多數的蕨類生態，而蕨類是螢火蟲喜愛的棲息環境，所以華梵大學也是一處賞螢的最佳處所。

成群豪表示，由於行程安排，來賓雖然無法實際看到螢光閃閃飛舞的夜景，但在具有豐富生態的三友路沿線特別安排同學定點解說與介紹，讓嘉賓了解學校在生態保護和自然環境維護上所做的努力，沿途多種重點植物都製作了標示牌，如天南星、小天南星（申跋）、金針花、包籜矢竹、大菁、冷清草、台灣山百合、鳥巢蕨（山蘇）等，來賓可盡賞華梵校園的多姿多釆，是一趟豐富的森林之旅。

之後華梵大學也特別安排「茶禪一味之文化茶席與茶宴」。為了營造茶席茶宴區的氣氛，華梵大學特別在圖資大樓五樓會場一隅布置螢火蟲意象區，以便結合主題更能襯托出生態茶席的氣圍，並將播放以往在華梵舉辦過賞螢活動的紀錄影片和照片。

華梵外文系同學擔任此活動的接待任務，分組陪同嘉賓、隨車引導、景色介紹、自然生態、茶席茶宴，全程以英語解說，任重道遠；而環設系同學則協助負責生態區的解說及導覽。同學們戰戰兢兢，希望趁此機會磨練自己與國際外賓溝通的能力，讓外賓留下良好印象。

另外，外文系同學並將在國際螢火蟲年會進行期間(4月24日至26日)擔任大會整體接待，也會在4月24日開幕當晚的歡迎晚宴中，擔任主廚阿基師的「說菜」即時翻譯。他們已於4月13日在李多耕老師帶領下前往福容飯店與阿基師相見歡，實地了解阿基師的作業，並將阿基師說菜的內容轉譯成英文。同學們認真負責的態度，得到阿基師高度的讚賞。

(中時)