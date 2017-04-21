美國提大禮 欲透過中國壓制北韓

川普表示，美國期待中方對於北韓威脅能有所作為，這樣，將獲得更好貿易協定的談判機會。(圖/美聯社)

美國總統川普昨(20)日表示，面對北韓問題，美國狀態很好，正快速建立軍隊。他告訴中國大陸國家主席習近平，如果中方對於北韓威脅有所作為，可以獲得更好的貿易協定。

美國總統川普與義大利總理真蒂洛尼在聯合記者會上指出，在北韓問題方面，美國狀態很好，正在快速建立軍隊，短時間內發生許多事，他上任約91天，做了很多工作。

據路透社報導，川普談到與中國大陸國家主席習近平會面時談到北韓威脅，他說：「我曾對主席(習近平)說，如果能解除北韓威脅，美中貿易談判將有更大空間。」川普說，他非常尊重習近平，兩人在佛州海湖莊園舉行了很好的峰會，互相認識。從他的立場而言，他非常喜歡習近平，也非常尊重習近平。

川普指出，他在過去兩、三小時間觀察到「不尋常的動作」，有信心習近平會盡力壓制北韓，但未透露所謂「不尋常的動作」為何。川普雖然沒有說明，卻有美國官員表示，他們留意到中國近來轟炸機的活動較平常頻繁，可能已在加強備戰整備。

川普認為中國大陸正在努力，所有的專家都說，從未看過像現在如此努力，可以看到許多的運煤船都返回北韓。川普說，相信中國國家主席習近平會「非常努力」嘗試解決北韓問題。

(中時)