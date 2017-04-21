韓國男團KNK抵台 粉絲尖叫接機

男團KNK抵台，明天將與粉絲見面。（范揚光攝）

團員一下機就立刻玩起網路直播。（范揚光攝）

韓國男團KNK晚間搭機抵台，並將在明天將舉行粉絲見面會。團員下機後隨即被粉絲包圍拍照，一行人走入接機大廳時，久候的粉絲瞬間引爆尖叫聲，並紛紛上前拍照，團員們也不斷向大家微笑揮手致意，在工作人員以人牆開道下，團員才順利搭車離去。

KNK被視為K-POP最強的新人團體，由金有真、朴承俊、鄭因成、金智勳及吳熙俊等5人組成，首度來台的團員暱稱粉絲為「小仙女」，不但準備精彩表演內容，還會安排入場粉絲和團員們近距離握手，可說是誠意十足。

(中時)