「一顆蛋變白色恐怖」 蛋商嗆提國賠

彰縣衛生局人員隨中央衛福部食品藥物管理署人員至王功蛋行封存現場所有蛋品。（謝瓊雲翻攝）

苗栗一家零售散蛋的商行，蛋品中有一顆被驗出含有「世紀之毒」戴奧辛，經溯源追蹤上游，竟驚爆可能來自彰化縣芳苑鄉王功村三處蛋雞場，因芳苑鄉是全國最大的雞蛋產地，消息一出，蛋雞農一片譁然，蛋商更怒嗆，假如封存的蛋沒半顆驗出戴奧辛，絕對會提告要求國賠。

王功蛋行負責人痛批，完全無預警也無憑據，為何可以上門封存所有雞蛋，搞得全國人盡皆知，現在所有的蛋都被查封、無法出貨，不知該怎麼對客戶交代？且最近天氣炎熱，蛋雞每天下蛋，一下子就會腐壞，未來整周生意都不用做了，損失到底要算誰的！怒嗆若這批蛋品檢體驗不出戴奧辛，一定會提告到底，申請國賠。

根據食藥署公布資料，被檢出含有超標戴奧辛2倍的雞蛋，可能來自駿逸、鴻彰和財源三家蛋雞場，下午由中央農委會、環保署和食藥署跨部會大陣仗聯合下鄉，並會同彰化縣農業處、環保局和農業處人員至三座雞場採樣，但全程保密到家，到場媒體全無從得知3座雞場確切所在位置。

記者實地至3處蛋雞場登記所在地址查看探訪，登記地址皆為一般民宅，並非飼養蛋雞的雞場。鴻彰、財源民宅大門深鎖，後者疑似已無人居住，僅駿億所在三合院有名年邁洪姓老翁，因為重聽，僅說兒子有在飼養蛋雞，但不清楚雞場位置。民宅附近居民則指，蛋雞場曾易手，不清楚雞場現在是誰負責飼養的。

因三蛋雞場的雞全數出貨至王功蛋行，隨後彰縣衛生局人員並隨食藥署人員至蛋行，查封現場蛋品雞蛋56箱672公斤、液蛋7箱84包100.8公斤、報廢蛋152箱1824公斤、總計215箱2596公斤。

中華民國養雞協會一位不願具名的蛋農表示，中央昨天下午突然就開記者會公布芳苑雞蛋疑似染毒，但細節完全不交代、不說明，讓大家措手不及，整個下午彼此透過手機群組不斷交換、相互通報了解最新發展，才知道官員才要來場內採驗，根本還沒有直接證據。

「核災食品可以開放進口、農藥殘留都可以放寬標準了，一顆雞蛋中標，還沒查清楚就趕盡殺絕，真的太超過！」另名蛋農也質疑，直接召開記者會公布疑似中標的芳苑蛋雞場名單，太過粗糙，到底是製造問題、還是解決問題？中間是否有政治操弄？畢竟芳苑是全國最大雞蛋供應產地，若未來一周蛋價下滑甚至崩跌，到底誰要出來負責？

(中時)