「一顆蛋變白色恐怖」 蛋商嗆提國賠
苗栗一家零售散蛋的商行，蛋品中有一顆被驗出含有「世紀之毒」戴奧辛，經溯源追蹤上游，竟驚爆可能來自彰化縣芳苑鄉王功村三處蛋雞場，因芳苑鄉是全國最大的雞蛋產地，消息一出，蛋雞農一片譁然，蛋商更怒嗆，假如封存的蛋沒半顆驗出戴奧辛，絕對會提告要求國賠。
王功蛋行負責人痛批，完全無預警也無憑據，為何可以上門封存所有雞蛋，搞得全國人盡皆知，現在所有的蛋都被查封、無法出貨，不知該怎麼對客戶交代？且最近天氣炎熱，蛋雞每天下蛋，一下子就會腐壞，未來整周生意都不用做了，損失到底要算誰的！怒嗆若這批蛋品檢體驗不出戴奧辛，一定會提告到底，申請國賠。
根據食藥署公布資料，被檢出含有超標戴奧辛2倍的雞蛋，可能來自駿逸、鴻彰和財源三家蛋雞場，下午由中央農委會、環保署和食藥署跨部會大陣仗聯合下鄉，並會同彰化縣農業處、環保局和農業處人員至三座雞場採樣，但全程保密到家，到場媒體全無從得知3座雞場確切所在位置。
記者實地至3處蛋雞場登記所在地址查看探訪，登記地址皆為一般民宅，並非飼養蛋雞的雞場。鴻彰、財源民宅大門深鎖，後者疑似已無人居住，僅駿億所在三合院有名年邁洪姓老翁，因為重聽，僅說兒子有在飼養蛋雞，但不清楚雞場位置。民宅附近居民則指，蛋雞場曾易手，不清楚雞場現在是誰負責飼養的。
因三蛋雞場的雞全數出貨至王功蛋行，隨後彰縣衛生局人員並隨食藥署人員至蛋行，查封現場蛋品雞蛋56箱672公斤、液蛋7箱84包100.8公斤、報廢蛋152箱1824公斤、總計215箱2596公斤。
中華民國養雞協會一位不願具名的蛋農表示，中央昨天下午突然就開記者會公布芳苑雞蛋疑似染毒，但細節完全不交代、不說明，讓大家措手不及，整個下午彼此透過手機群組不斷交換、相互通報了解最新發展，才知道官員才要來場內採驗，根本還沒有直接證據。
「核災食品可以開放進口、農藥殘留都可以放寬標準了，一顆雞蛋中標，還沒查清楚就趕盡殺絕，真的太超過！」另名蛋農也質疑，直接召開記者會公布疑似中標的芳苑蛋雞場名單，太過粗糙，到底是製造問題、還是解決問題？中間是否有政治操弄？畢竟芳苑是全國最大雞蛋供應產地，若未來一周蛋價下滑甚至崩跌，到底誰要出來負責？
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範