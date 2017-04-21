「兄弟本色」搶推《搞砸》畢業作 玩海盜船拍MAN照

兄弟本色下周將在台北小巨蛋開唱。(本色音樂提供)

由頑童MJ116、MC HotDog、張震嶽（阿嶽）合組的「兄弟本色」，這一年半攻下台北小巨蛋、LA、紐約、倫敦、澳洲、北京、上海、廣州、高雄與武漢等超過20場演出，如家人般朝夕相處，培養出如兄弟般的深刻情誼、音樂默契，下周返場台北小巨蛋後，5人將解散回到各自崗位，也趁勢推出「畢業作」《搞砸》向粉絲告別。

專輯封面拍照特意營造「搞砸」的戲謔感跟小趣味亮點設計，團隊前往六福村拍攝主視覺，5人挑戰如何在各種運行中的遊樂設施上拍出帥照，其中團員大淵最怕的就是海盜船，求饒說「就算我的部分是糊掉的也ok」，敬業的他們在搖到7層樓高的海盜船上還是都硬ㄍ一ㄥ住，讓攝影師捕捉好照片，反而是攝影師一下船立刻暈船嘔吐，新專輯即日起數位上架。

5人當天一早從開園就開工拍攝，因為事先有申請，熱狗開心說：「之前有帶兒子來過，當時排隊都排滿久的，這次不用排覺得很讚。」瘦子是團中膽子最大，當天玩心大發，還自己跑去體驗笑傲飛鷹；阿嶽則到旋轉木馬拍攝個人照，5人挑戰原大夥還要挑戰大怒神，未料遇到天候問題而停拍。

(中時)