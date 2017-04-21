高雄前鎮一天兩火警 幸無人傷亡

修文街一棟5樓公寓2樓遭祝融，消防隊獲報後救出一名7旬老翁。（柯宗緯翻攝）

修文街一棟5樓公寓2樓遭祝融，消防隊獲報後救出一名7旬老翁。（柯宗緯翻攝）

晚間8點，南寧街住宅又傳火警，警消派出雲梯車順利救出兩大兩小。（柯宗緯翻攝）

晚間8點，南寧街住宅又傳火警，警消派出雲梯車順利救出兩大兩小。（柯宗緯翻攝）

晚間8點，南寧街住宅又傳火警，警消派出雲梯車順利救出兩大兩小。（柯宗緯翻攝）

高雄市前鎮區在今(21)日發生兩起火警，打火弟兄疲於奔命。下午1點多修文街一棟5樓公寓2樓遭祝融，消防隊獲報後救出一名7旬老翁，所幸只受驚嚇無大礙，送醫院觀察，火警原因待尚待調查釐清。

未料，晚間8點，南寧街住宅又傳火警，消防隊拉起水線全力灌救，派出雲梯車搶救，順利救出受困的余姓男子、女姓外勞，以及5歲、3歲男童，4人均無受傷，火勢在8點18分撲滅。初步發現起火點疑似在一樓客廳，燒毀沙發及電動腳踏車電池，起火原因須進一步調查。

(中時)