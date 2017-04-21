全中運聖火暨縣民之夜 魏明谷：我們已經準備好了

全中運聖火暨縣民之夜炫燦嗨翻天。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷迎接聖火。（吳敏菁攝）

議長謝典霖和縣長魏明谷迎接聖火。（吳敏菁攝）

迎接全中運聖火歸來、歡迎全國各中等學校運動好手蒞臨彰化同台競技，彰縣府21日晚間舉辦「聖火暨縣民之夜」，縣長魏明谷祝福選手都能夠突破自我，精彩表演的座無虛席，縣民嗨翻天，感到與有榮焉。

魏明谷，讓這次體壇盛事，也一起為彰化加油！吸引透過參加賽事，深入彰化之美，並藉此機會，改善所有運動場館的設施，提升彰化縣的運動水準，落實全民運動，讓彰化縣成為一個健康且長壽的縣。

「我們已經準備好了，要以快樂、有人情味、來熱情的招待全國運動好手！」魏明谷縣民之夜點燃縣民選手、縣民的興奮之情。

今天除了知名演藝團體演出，彰化藝術高中、彰安國中、大同國中學生協力演出「綠能智慧、福臨半線」、「源繫八堡、二水圳情」及「鹿港采風、喜鬧慶典」等展現彰化開創綠能大縣之企圖、傳承歷史人文之美。

彰縣府也邀請，規畫遊賞彰化行程。彰化幅員遼闊，不論大佛風景區、八卦山天空步道、扇形車庫、鹿港小鎮；亦或南彰：王功漁火碼碩、田尾公路花園、溪州公園、二水觀光自行車道皆是遊賞首選，提供慢活、美食及人文層次的多重體驗，全中運開幕典禮將於22日下午在彰化縣立體育館舉行，歡迎鄉親共同前來，一起展現彰化陽光、熱情、愛好運動的縣民精神，共同集氣加油。

(中時)