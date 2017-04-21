全中運聖火暨縣民之夜 魏明谷：我們已經準備好了
迎接全中運聖火歸來、歡迎全國各中等學校運動好手蒞臨彰化同台競技，彰縣府21日晚間舉辦「聖火暨縣民之夜」，縣長魏明谷祝福選手都能夠突破自我，精彩表演的座無虛席，縣民嗨翻天，感到與有榮焉。
魏明谷，讓這次體壇盛事，也一起為彰化加油！吸引透過參加賽事，深入彰化之美，並藉此機會，改善所有運動場館的設施，提升彰化縣的運動水準，落實全民運動，讓彰化縣成為一個健康且長壽的縣。
「我們已經準備好了，要以快樂、有人情味、來熱情的招待全國運動好手！」魏明谷縣民之夜點燃縣民選手、縣民的興奮之情。
今天除了知名演藝團體演出，彰化藝術高中、彰安國中、大同國中學生協力演出「綠能智慧、福臨半線」、「源繫八堡、二水圳情」及「鹿港采風、喜鬧慶典」等展現彰化開創綠能大縣之企圖、傳承歷史人文之美。
彰縣府也邀請，規畫遊賞彰化行程。彰化幅員遼闊，不論大佛風景區、八卦山天空步道、扇形車庫、鹿港小鎮；亦或南彰：王功漁火碼碩、田尾公路花園、溪州公園、二水觀光自行車道皆是遊賞首選，提供慢活、美食及人文層次的多重體驗，全中運開幕典禮將於22日下午在彰化縣立體育館舉行，歡迎鄉親共同前來，一起展現彰化陽光、熱情、愛好運動的縣民精神，共同集氣加油。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。