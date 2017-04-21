圖輯》蔡英文首搭高雄輕軌 2017年04月21日 21:31 中時 王錦河 小字型 中字型 大字型 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 蔡英文總統（左二）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（中偏右）和劉世芳（中偏左）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，她拿著高捷公司贈送的拖鞋造型一卡通露出開心笑容。（王錦河攝） 蔡英文總統（中）21日南下高雄在市長陳菊（右二）、立委管碧玲（右三）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌。（王錦河攝） 蔡英文總統（中）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（右二）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，她拿著高捷公司贈送的拖鞋造型一卡通感應刷卡。（王錦河攝） 蔡英文總統（右二）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（中）和劉世芳（右四）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，小英盛讚高雄將是唯一同時有擁空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」（王錦河攝） 蔡英文總統（右二）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、副市長許立明（右）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（中）和劉世芳（右四）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌。（王錦河攝） 蔡英文總統（左三）21日南下高雄在市長陳菊（左四）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報。（王錦河攝） 蔡英文總統（前排左起）21日南下高雄在市長陳菊、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報。（王錦河攝） 蔡英文總統（左）21日南下高雄首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，小英盛讚高雄將是唯一同時有擁空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」。（王錦河攝） 高雄市長陳菊（左）21日要求今年6月底要完成一階輕軌路線通車至C14站哈瑪星和中山大學。（王錦河攝） 蔡英文總統（左三）21日南下高雄在市長陳菊（左二）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，被外界視為陳菊接班人的立委劉世芳（左）也總是隨行在側且和花媽不約而同雙手抱胸。（王錦河攝） 蔡英文總統21日南下高雄首次體驗搭乘輕軌，高雄輕軌是亞洲第1條全線無架空線供電系統輕軌，2015年10月試營運至今，圖為輕軌C3前鎮之星站。（王錦河攝） 高雄輕軌是亞洲第1條全線無架空線供電系統輕軌，2015年10月試營運至今，圖為輕軌正駛入C3前鎮之星站。（王錦河攝） 蔡英文總統21日南下高雄首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（如圖），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝） 位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（右側濱海工地），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝） 位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（中偏左側濱海工地），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝） 位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（左側濱海工地），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝） 蔡英文總統21日南下高雄在市長陳菊、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲和劉世芳等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，小英盛讚高雄將是唯一同時有擁空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」(中時) 關鍵字：高雄輕軌、陳菊、蔡英文 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：媒體爆連署不到2成合格 洪秀柱籲廢除或改革連署制 相關新聞 砍馬的禮遇 小英很大方 文字 力爭前瞻基礎建設計畫 陳菊：給高雄未來發展的機會 圖片 蔡英文主持駐外宣誓 海地大使走馬上任 文字 回應年改抗爭 蔡英文：向軍公教說謝謝 但嚴辦暴力 影音 小英的標準 取決政治利益 圖片 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。