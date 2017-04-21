圖輯》蔡英文首搭高雄輕軌

蔡英文總統（左二）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（中偏右）和劉世芳（中偏左）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，她拿著高捷公司贈送的拖鞋造型一卡通露出開心笑容。（王錦河攝）

蔡英文總統（中）21日南下高雄在市長陳菊（右二）、立委管碧玲（右三）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌。（王錦河攝）

蔡英文總統（中）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（右二）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，她拿著高捷公司贈送的拖鞋造型一卡通感應刷卡。（王錦河攝）

蔡英文總統（右二）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（中）和劉世芳（右四）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，小英盛讚高雄將是唯一同時有擁空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」（王錦河攝）

蔡英文總統（右二）21日南下高雄在市長陳菊（右三）、副市長許立明（右）、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲（中）和劉世芳（右四）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌。（王錦河攝）

蔡英文總統（左三）21日南下高雄在市長陳菊（左四）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報。（王錦河攝）

蔡英文總統（前排左起）21日南下高雄在市長陳菊、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報。（王錦河攝）

蔡英文總統（左）21日南下高雄首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，小英盛讚高雄將是唯一同時有擁空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（左）21日要求今年6月底要完成一階輕軌路線通車至C14站哈瑪星和中山大學。（王錦河攝）

蔡英文總統（左三）21日南下高雄在市長陳菊（左二）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，被外界視為陳菊接班人的立委劉世芳（左）也總是隨行在側且和花媽不約而同雙手抱胸。（王錦河攝）

蔡英文總統21日南下高雄首次體驗搭乘輕軌，高雄輕軌是亞洲第1條全線無架空線供電系統輕軌，2015年10月試營運至今，圖為輕軌C3前鎮之星站。（王錦河攝）

高雄輕軌是亞洲第1條全線無架空線供電系統輕軌，2015年10月試營運至今，圖為輕軌正駛入C3前鎮之星站。（王錦河攝）

蔡英文總統21日南下高雄首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（如圖），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝）

位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（右側濱海工地），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝）

位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（中偏左側濱海工地），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝）

位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工地（左側濱海工地），斥資45台幣興建，預計108年底完工。（王錦河攝）

蔡英文總統21日南下高雄在市長陳菊、志在角逐下屆高雄市長的立委管碧玲和劉世芳等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌，視察位在亞洲新灣區的C9站高雄港埠旅運中心工程並聽取捷運黃線簡報，小英盛讚高雄將是唯一同時有擁空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」

(中時)