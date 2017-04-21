Blancpain時間工藝 綻放櫻花雨
櫻花季邁入尾聲，瑞士腕表品牌Blancpain將醉人櫻花美景藉古老鏨胎工藝凝結表盤之上，應景移師Villeret藝術大師系列中「綻放的櫻花」及「巨浪」等3款限量表款來台，並於即日起至本月24日止於Blancpain 101形象店展示，讓貴客能更近距離欣賞精緻傳承歷史工藝帶來的藝術震撼。
一場京都的櫻花雨，開啟了Blancpain工藝大師對「綻放的櫻花」表款的想像，深沉的黑瑪瑙表盤上使用誕生自古埃及時期的鏨胎琺瑯工藝重現櫻花優雅柔媚樣貌，經過鏨刻雛形後以金質廓線勾勒樣式，最後再以內填琺瑯、微繪琺瑯等工藝增色，浴火燒結後始能得其永恆樣貌，粉嫩櫻花於表盤之上綻放出立體觀感。
而「巨浪」表款則以著名日本浮世繪畫家葛氏北齋的〈神奈川巨浪〉一圖為發想，半透明的墨西哥銀曜石表盤上引用傳統Shakudo赤銅材質，金屬雕刻出的海浪圖案需經多次浸泡在日本Rokusho銅綠鹽中製造其綠灰色澤，拋光處理後更顯其獨特巨浪捲湧質感，平均需耗時半年工藝始能得出一枚，亦使其更加珍貴；另枚隱藏版本則將表盤換上青金石增加對比，更顯出不同層次，品牌亦接受於原表款基礎上增添客製化細節，戴出屬於個人不同的藝術視野。
(中時)
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