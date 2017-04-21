菲防長登南沙中業島 陸嚴重關切與不滿
中國大陸外交部發言人陸慷今日就菲律賓防長、武裝部隊總參謀長登上南沙中業島一事表示，中方已對此表達嚴重關切和不滿，並向菲方提出交涉。希望菲方遵循兩國高層達成的共識，維護南海和平穩定。
陸慷原先在早上新聞發布會上就記者提出菲國防部長與總參謀長登上南沙中業島一事，表示還要核實。他在記者會上說，從去年杜特蒂總統訪問以來，中菲雙方圍繞妥善管控和解決海上問題一直保持著良好溝通，希望這個勢頭能夠繼續保持。我們希望菲方能同中方一道，共同維護本地區和平穩定的局面、以及中菲關係不斷向前發展的良好勢頭。
稍晚大陸外交部再以發言人陸慷名義發出新聞稿表示，菲國防部長與總參謀長登上南沙中業島的舉動不符合兩國高層達成的妥善處理南海問題的重要共識，中方對此表示嚴重關切和不滿，已就此向菲方提出交涉。
陸慷說，希望菲方珍視當前中菲關係來之不易的良好發展勢頭，切實遵循兩國高層已經達成的共識，維護南海和平穩定大局，促進中菲關係健康穩定發展。
(中時電子報)
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