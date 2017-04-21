在台自學英文 桃園高中生多益滿分
桃園市楊梅區治平高中應用外語科英文組3年級生葉欣瑜，參加多益英語測驗獲得990分的滿分佳績，從未出國留學、在台灣自學英文的她，每天至少研讀英語雜誌1小時，練習閱讀與聽力，練出一口好英文，未來想攻讀大學英文科系，立志成為英文雜誌的編輯。
葉欣瑜從小學3年級開始補習接觸英文，上了國中後，開始對英文產生興趣，一有空就找外籍老師練習英語口說，平時也愛聽英文歌，她認為，英文好可與世界接軌，接觸西方文化與新知，看英語電影、聽英文歌，可不用看中文字幕，就能明白其意思，相當有意思。
葉欣瑜這次與其他138位學生考多益英語測驗，是全校唯一考取滿分的學生，程度超過全民英檢高級，甚至超越多所大學畢業的英文門檻。
葉欣瑜表示，看英語雜誌時，會先看單字整理，接著看文章、例句等，來了解生字的意思。跟大部分學生一樣，認為背單字較為困難，但只要跟已學會的單字做聯結，比如同義字或反義字，就會比較容易背起生字。
科主任簡秋惠說，葉欣瑜英文底子好，加上老師教學嚴謹，造就她的好成績。建議有心學好英文的人，看英文歌或影集時，可關掉字幕，對學習英文的聽力會有所進步。
(中時)
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